Там ежедневно растет количество артиллерийских обстрелов.

Оккупанты наиболее интенсивно применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня на Лиманско-Купянском направления. Там же русские и сосредоточили наиболее профессиональные подразделения своей армии.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона, на этом направлении уже несколько недель фиксируют тенденцию увеличения количества вражеских атак и обстрелов.

"Уже несколько недель подряд это направление - лидер по артиллерийским обстрелам и обстрелам из РСЗО. В частности, за эти сутки произошло 414 обстрелов, 12 боестолкновений, и также враг потерял 70 оккупантов, 82 ранены, подбит танк и пять БМП", - заявил Череватый.

По его данным, украинские воины успешно "минусуют" на этом направлении вражескую бронетехнику, в частности танки Т-72 и Т-90.

Оккупанты сосредоточили там профессиональные подразделения армии РФ, в частности воздушно-десантные войска, бригады так называемого "корпуса ЛНР", которые комплектовались под контролем РФ, а также механизированные танковые подразделения.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты сосредоточились на Битве за Донбасс. Город-крепость Бахмут и в дальнейшем - эпицентр боевых действий. Враг пытается, сосредоточив лучше подготовленные группы "Вагнера", прорвать украинскую оборону. За эти сутки там произошел 161 обстрел на всем Бахмутском отрезке фронта, 39 боестолкновений, в которых враг потерял 239 оккупантов, 293-были ранены.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российская армия все 8 лет войны на Донбассе не создавала линии обороны, ведь постоянно готовилась к наступательным действиям. В то же время украинские войска создали мощную систему оборонительных сооружений, которые оккупанты не могут прорвать даже через год полномасштабной войны. Это играет на пользу украинским силам.

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