В то же время на четырех полигонах в Беларуси остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы из РФ.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что россияне провели ротацию войск на территории Беларуси.

Об этом Наев сказал в видеокомментарии, обнародованном командованием Объединенных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook. "Сейчас угроза с северного направления - наземных действий врага - низкая. На территории Беларуси находятся российские войска. Была осуществлена до этого ротация, часть этих сил была выведена. Сейчас есть информация, что на территории Беларуси остались на четырех полигонах палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы", - сказал Наев.

В то же время, в Украине отслеживают обстановку. Он добавил, что ситуация стабильная и контролируемая.

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Угроза со стороны Беларуси

Россия использует территорию Беларуси с самого начала полномасштабного вторжения. Именно из Беларуси пошли первые танки на Киев и северные области Украины.

В настоящее время наибольшую угрозу представляет белорусский аэропорт "Мачулищи", с которого регулярно взлетают российские истребители для нанесения ударов по Украине.

При этом россияне постоянно проводят с белорусами совместные военные учения. Прикрываясь этим, 9 января РФ перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и военными.

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