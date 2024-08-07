Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 586 тыс. 370 человек. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 230 российских оккупантов.
Также поражено немало техники противника, в частности:
- танков - 8 тыс. 429 (+8 единиц за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 16 тыс. 323 (+29);
- артиллерийских систем - 16 тыс. 451 (+67);
- РСЗО - 1 тыс. 138;
- средств ПВО - 910;
- самолетов - 365;
- вертолетов - 326;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 тыс. 212 (+54);
- крылатых ракет - 2 тыс. 421 (+1);
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс. 226 (+78);
- специальной техники - 2 тыс. 759 (+21).
Потери России в Украине
Как сообщал УНИАН, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности был сбит вертолет российских оккупационных войск.
Сумская областная военная администрация проинформировала, что также было уничтожено вражескую баллистическую ракету и 2 БпЛА противника. Между тем в российских телеграмм-каналах жаловались на потерю вертолета Ка-52. В сети написали, что один пилот якобы погиб, другой - ранен. Подтверждения этой информации пока нет.
В соцсетях также опубликовали фото уничтоженного Ка-52 в Курской области РФ.