Россия несет большие потери на фронте / фото 36 ОБрМП им. Михаила Белинского

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 586 тыс. 370 человек. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 230 российских оккупантов.

Также поражено немало техники противника, в частности:

  • танков - 8 тыс. 429 (+8 единиц за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин - 16 тыс. 323 (+29);
  • артиллерийских систем - 16 тыс. 451 (+67);
  • РСЗО - 1 тыс. 138;
  • средств ПВО - 910;
  • самолетов - 365;
  • вертолетов - 326;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 тыс. 212 (+54);
  • крылатых ракет - 2 тыс. 421 (+1);
  • кораблей/катеров - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс. 226 (+78);
  • специальной техники - 2 тыс. 759 (+21).
Потери России на 7 августа / Инфографика УНИАН

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности был сбит вертолет российских оккупационных войск.

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Сумская областная военная администрация проинформировала, что также было уничтожено вражескую баллистическую ракету и 2 БпЛА противника. Между тем в российских телеграмм-каналах жаловались на потерю вертолета Ка-52. В сети написали, что один пилот якобы погиб, другой - ранен. Подтверждения этой информации пока нет.

В соцсетях также опубликовали фото уничтоженного Ка-52 в Курской области РФ.

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