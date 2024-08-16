Были заказаны заградительные пирамиды на сумму более 32 миллионов гривен, говорит она.

Власти города Мирноград, к которому приближаются российские оккупанты, заказали заградительные пирамиды с доставкой до конца года.

Об этом сообщила внефракционный народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. "Сейчас бои уже в 5 километрах от Мирнограда! Не лучше ситуация в Покровске, уже меньше 10 километров", - написала она в своем Telegram-канале.

По информации Безуглой, в Мирнограде остается около 30 тысяч человек, но в этом городе нет никаких фортификационных сооружений. Депутат обвиняет военные штабы вместе с администрациями и Минобороны за такую подготовку города к обороне.

Видео дня

"Как местная власть Мирнограда готовится к обороне города: заказали заградительные пирамиды на более 32 миллионов гривен с доставкой до 31 декабря 2024 года!" - отметила Безуглая, призвав жителей Покровска, Мирнограда, Новоэкономичного и Новогродовки как можно скорее эвакуироваться.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Покровское направление является самым тяжелым. В бригаде "Червона калина" говорят, что наступление оккупантов удается сдерживать, но непросто.

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, только за сутки на этом направлении украинские силы отражали 41 штурм войск РФ в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

Вас также могут заинтересовать новости: