Оба оккупанта утверждают, что понятия не имели о зверствах своих "побратимов".

В Курской области украинские десантники взяли в плен двух российских оккупантов - военнослужащих 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота ВС России, известной своей жестокостью и военными преступлениями. На обнародованном видео - допрос россиян, которые радуются, что выжили, и рассказывают о "мясных штурмах".

Как сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ, эти два морпеха взяты в плен во время боевых действий. Им своевременно оказана первая медицинская помощь.

Военнопленные утверждают, что шокированы зверствами своих "побратимов", которые убивают и пытают попавших в плен украинцев, и призывают других россиян не подписывать контракты с Минобороны РФ.

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"Ничего хорошего в войне нет. Не ходите сюда, не подписывайте вы эти контракты, это ни к чему хорошему не приведет - будете "трехсотыми" либо "двухсотыми" - отсюда возврата нет. Это мне повезло, что я попал в плен", - говорит один из пленных россиян Андрей Виноградов.

Его товарищ Александр Соколов говорит то же самое, добавляя, что лучше "сидеть на гражданке и работать за гроши".

Виноградов, 1985 года рождения, - оператор-наводчик 155-й бригады морской пехоты РФ, до мобилизации работал в ритуальной службе - делал портреты на камне. Рассказал, что в армию попал в 2022 году по принуждению: за отказ идти на войну против Украины ему грозило 10 лет тюрьмы.

По его словам, потери в личном составе очень большие:

"Мы ехали три БМП, порядка 30 человек экипажей. Мы даже не доехали на место, нас просто "птичками" (БПЛА - УНИАН) сожгли... Не должно быть такого…".

Его слова подтверждает Соколов: "Нас просто бросили как пушечное мясо. Умирайте - хр*н на вас".

Этот россиянин, 1978 года рождения, - стрелок, в мирной жизни - разнорабочий, пошел убивать, чтобы погасить два кредита на общую сумму 800 тыс. рублей (примерно 5,6 тыс. долларов). В армии он с осени прошлого года.

Оба солдата утверждают, что не знали о зверствах солдат 155 бригады. Утверждают, что шокированы этим, осуждают убийства пленных и не исключают, что расстрелы происходят якобы по приказам командиров отдельных взводов.

"Что это за свинство, зверство просто", - сказал Соколов.

По его словам, он также был свидетелем того, как одного из его "побратимов", который сбежал с места расположения подразделения, поймали и жестоко избили.

"Потом привезли, дали автомат, два магазина, бронежилет, посадили на "броню" и отправили в бой", - вспоминает оккупант.

Плен ВСУ - последние новости

Напомним, недавно в Курской области РФ украинские военные взяли в плен почти три десятка военнослужащих РФ. В частности, 27 российских солдат взяты в плен во время выполнения боевой задачи - офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного Севастополя.

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