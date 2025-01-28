Во время специальных действий на территории Курской области (РФ) проведена зачистка вражеских позиций, где захвачены важные трофеи. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Отмечается, что воины 8 полка ССО нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага на Курщине.
"В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", - сказано в сообщении.
Также во время зачистки вражеских позиций, были обнаружены средства индивидуальной защиты и военная экипировка оккупантов, дальномер "ДЛ-5", тепловизионный прицел "1ПН139-1", штурмовая винтовка АК-12 с прицелом "1П87", средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.
"Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника", - отмечают в ССО.
Операция в Курской области - последние новости
Как сообщал УНИАН, американский новостной вебсайт Business Insider считает, что рискованная попытка Украины захватить Курскую область РФ может в конце концов оправдать себя.
Отмечается, что украинские войска решили рискнуть, продвинувшись в августе в Курскую область, сознательно тратя ценные ресурсы и оружие, пытаясь отвлечь силы России, создать буферную зону, использовать импульс и получить территорию и пленных, которые могли бы стать козырями в будущих переговорах.
При этом отмечают, что продвижение в Курск стало неожиданным шагом в войне, где линия фронта оставалась почти неизменной в течение месяцев.
Business Insider считает операцию неоднозначной. Несмотря на то, что многие военные эксперты назвали этот шаг стратегически оправданным, учитывая моральный подъем и способность сорвать планы России, украинские силы столкнулись с трудностями в удержании захваченных территорий.
Сейчас Украина удерживает часть российской территории на фоне новых попыток достичь мира через переговоры. И это может быть козырями Украины.