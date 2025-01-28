Среди уничтоженных оккупантов есть и двое северокорейцев.

Во время специальных действий на территории Курской области (РФ) проведена зачистка вражеских позиций, где захвачены важные трофеи. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

Отмечается, что воины 8 полка ССО нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага на Курщине.

"В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", - сказано в сообщении.

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Также во время зачистки вражеских позиций, были обнаружены средства индивидуальной защиты и военная экипировка оккупантов, дальномер "ДЛ-5", тепловизионный прицел "1ПН139-1", штурмовая винтовка АК-12 с прицелом "1П87", средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.

"Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника", - отмечают в ССО.

Операция в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, американский новостной вебсайт Business Insider считает, что рискованная попытка Украины захватить Курскую область РФ может в конце концов оправдать себя.

Отмечается, что украинские войска решили рискнуть, продвинувшись в августе в Курскую область, сознательно тратя ценные ресурсы и оружие, пытаясь отвлечь силы России, создать буферную зону, использовать импульс и получить территорию и пленных, которые могли бы стать козырями в будущих переговорах.

При этом отмечают, что продвижение в Курск стало неожиданным шагом в войне, где линия фронта оставалась почти неизменной в течение месяцев.

Business Insider считает операцию неоднозначной. Несмотря на то, что многие военные эксперты назвали этот шаг стратегически оправданным, учитывая моральный подъем и способность сорвать планы России, украинские силы столкнулись с трудностями в удержании захваченных территорий.

Сейчас Украина удерживает часть российской территории на фоне новых попыток достичь мира через переговоры. И это может быть козырями Украины.

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