Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших гражданских.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как в области в войну хоронят убитых людей.

Об этом он написал в Facebook.

"Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших гражданских. Электроэнергия с перебоями, или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, поэтому в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб прячут тела в новых определенных местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронение там невозможно", - отметил он.

По словам Гайдая, в Северодонецке военно-гражданская администрация организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы копают трактором и систематизируют могилы в реестр.

"Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны - около 400 захоронений. Большинство опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах", - рассказал председатель ОВА.

В то же время, отметил Гайдай, сейчас сложная ситуация в Попасной и Рубежном - из-за частичной оккупации городов рашистами вывоз тел невозможен, захоронение осуществляют сами жители во дворах жилых секторов.

"Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда есть доступ, тела собирают и перевозят к пригородным кладбищам. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время, и мы обязательно все сделаем по-человечески", - добавил он.

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