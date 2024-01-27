Двух гражданских россияне убили по тому же сценарию, что и две недели назад мужчину на Черниговщине.

Брат и сестра, которых российская ДРГ расстреляла на Сумщине, двигались в автомобиле, когда на них совершили нападение. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, происшествие произошло утром 27 января. 54-летний мужчина и его 68-летняя сестра ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. За рулем был мужчина. Именно в этот момент машину расстреляли россияне.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Досудебное расследование ведет областное управление СБУ Сумщины под руководством областной прокуратуры.

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Нападения ДРГ на приграничные районы Украины

Как писал УНИАН, сегодняшняя трагедия на Сумщине - это уже второй подобный случай с начала года. 11 января российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли там автомобиль на дороге. Жертвой врагов стал мужчина 1961 года рождения, который работал водителем школьного автобуса.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, с начала зимы россияне начали значительно активнее засылать свои ДРГ на приграничные территории Украины. В частности такие попытки фиксировали в Черниговской, Сумской и Харьковской области.

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