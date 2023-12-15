В большинстве случаев врага вовремя останавливают, прежде чем граница будет пересечена.

За последние две недели российские диверсионно-разведывательные группы 7 раз пытались проникнуть через границу Украины.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram, такие попытки фиксировали в Черниговской, Сумской и Харьковской области.

"ДРГ заходят из Брянской, Курской и Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было зафиксировано семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения врага и нанести огневое поражение противнику, который понеся потери − отступил", - отметил Наев.

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По его словам, россияне попытались также проникнуть в Украину в районе Мирополья Сумской области. Впрочем, с помощью технических средств диверсантов было своевременно обнаружено, было нанесено огневое поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия.

"В этом бою принимали участие воины на наблюдательном посту и взводном опорном пункте − это ГПСУ и подразделение теростроны. Огневое поражение наносили артиллеристы из подразделения, которое действует на этом направлении", − добавил Наев.

Активизация вражеских ДРГ

Недавно спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в последнее время вражеские диверсионно-разведывательные группы сосредоточились на Сумской области. Ранее ДРГ также фиксировались на Черниговщине и Харьковщине. Россия засылает своих диверсантов для уничтожения украинских защитников.

В августе украинские военнослужащие обнаружили ДРГ из десяти россиян недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины на Сумщине.

Военные вступили в стрелковый бой, а на помощь им отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами беспилотников.

Огонь Сил обороны заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу.

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