18 октября армия РФ ударила ракетами С-300 по дому, СБУ оперативно нашла "засланного казачка" от ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины нашла "засланного казачка" от ФСБ РФ, стараниями которого оккупанты 18 октября ударили по 5-этажке Запорожья ракетами С-300.

Речь идет о нейтрализации деятельности агентурной сети. Ее резидентом оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции", который объединяет ценителей воссоздания исторических событий, в том числе военных баталий, уточнила СБУ.

В середине октября 2023 года его дистанционно завербовала ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовом городе.

В спецслужбе проинформировали, что для законспирированной коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере.

"Чтобы обеспечить выполнение вражеских задач, он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4-х местных жителей, в том числе и своих родственников. По данным следствия, они разведывали места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилой инфраструктуры и промышленных объектов. Для сбора разведданных информаторы обходили местность или выезжали на объекты и осуществляли их фото и видеофиксацию на камеры собственных телефонов. Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже присылал их в ФСБ через "связного" одного из временно оккупированных городов на Запорожье", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности уже сообщили "Палестинцу" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей, также "светит" пожизненное заключение.

Что известно об ударе по 5-этажке Запорожья

Ночью, 18 октября, россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.

Враг обстрелял город баллистическими ракетами С-300, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области. Разрушениям подверглись два подъезда дома - это примерно 8 квартир.

Той ночью в результате вражеского обстрела 5 человек погибли, еще 5 - получили тяжелые ранения.

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