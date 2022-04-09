Из-за правящего режима Путина угроза новой войны с Россией будет и после победы, считает Живицкий.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что области нужна стена на границе с Россией.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Он отметил, что из-за правящего режима Путина угроза новой войны с Россией будет и после победы.

"Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - сказал Живицкий.

Председатель ОВА отметил, что на границе с агрессором необходимо построить такую защитную инфраструктуру, чтобы исключить заход вражеских войск.

"Нам необходимо строить некую линию Маннергейма, укреплять границу. Я остаюсь сторонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы было невозможно сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Потому что то, что наши города бомбардируются и обстреливаются с воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверенными, что это не повторится снова", - высказался глава военной администрации.

Ранее об угрозе новой войны с Россией за несколько лет после достижения мира заявлял президент Владимир Зеленский. Кроме того, такую уверенность выражал и советник главы ОП Алексей Арестович.

Стена на границе с РФ: что известно

Напомним, в 2014 году после начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму начал выполняться проект Европейского вала на границе с РФ.

По состоянию на 2018 год министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что так называемая "Стена" готова на 80%.

В результате строительство "Стены" длилось семь лет и стоило госбюджет Украины почти 2,5 млрд грн - в январе 2022 года объявили о ее завершении.

Как сообщили в Государственной пограничной службе в ответ на запрос издания Фокус, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом.

По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство "Стены Яценюка" потратили 2,437 млрд гривен:

2015 год – 400 млн гривен;

2016 год – 200 млн;

2017 год – 200 млн;

2018 год – 500 млн;

2019 год – 400 млн;

2020 год – 400 млн;

2021 год – 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза". В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

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