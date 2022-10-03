Военный, который находился возле Шипиловки, мечтал побыстрее убежать обратно в РФ.

Успехи Вооруженных сил Украины приводят росийских оккупантов в ужас. Рашисты впадают в истерики и "воют" из-за своих провалов. На Луганщине спецслужбы Украины перехватили телефонный разговор оккупанта, который жаловался на свои неудачи и мечтал о том, чтобы поскорее сбежать в РФ.

Перехваченный разговор опубликовали на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Так, рашиста не устраивает все, от погоды до земли в нижнем белье. Кроме этого, он недоумевает и искренне не может понять, зачем их отправили в Украину.

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"Ничего не слышно! Вот, бл*, *бучая погода, *бучая страна... Нах*й мы сюда полезли?!... В карманах земля, в трусах земля, весь в грязи... От консервов уже тошнит. Ну я надеюсь раньше отсюда съ*баться... Может, оно закончится, сегодня че-то говорили наши, наши фамилии зачем-то собирали. Мы шли когда сюда заступать, где я сейчас стою, здесь же рация есть, по рации пацаны говорили, что собирали списки. И походу только ракетчиков. И у меня прям такая надежда, может нас соберут и вывезут отсюда...", - жалуется оккупант.

В ходе своего разговора он отметил, что сейчас находится возле Шипиловки, что в Луганской области. Рашист заявил, что его собеседнице нужно слушать и все запоминать, чтобы та передала это его командованию. Оно, судя по всему, даже не интересуется судьбой военных.

"А может подбивают списки, кто где находится. Потому что у меня командование наше к*нченное, и нашей дивизии, бл*ской..., не волнует, где я есть. И даже не интересуется. Ты запоминай, рядом со мной, прям рядом, почти в ней мы находимся, деревня Шипилова (Шипиловка, Луганская область - УНИАН)", - рассказал оккупант.

Помимо этого, во время разговора россиянину рассказали о мобилизации в РФ. Женщина отметила, что повестки выдают даже многодетным.

Война в Украине: как Путин и командование терпят одно поражение за другим

И пока оккупанты не могут прийти в себя после шока от провалов в Лимане, ВСУ не стоят на месте и идут дальше. По мнению экспертов, поражение в Лимане вызвало в РФ больше проблем, чем отход от Киева и Харькова.

Как отметил Зеленский, в отчетах ВСУ наибольшую часть занимает перечень освобожденных населенных пунктов. Утром стало известно, что защитники Украины освободили село на пути к Кременной, а ночью они сообщили об освобождении села Торское в Донецкой области. Помимо этого, ВСУ активно бьют врага на юге, Архангельское и Миролюбовка на Херсонщине уже официально освобождены от оккупантов.

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