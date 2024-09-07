'Просто бесценная машина': Украина получит больше Bradley

Эти боевые машины стали самой заметной позицией нового пакета помощи от США.

Украина получит больше Bradley от США, поскольку боевые машины оказались едва ли не самой ценной бронетехникой в войне. Соединенные Штаты пообещали Киеву новый пакет военной помощи, включая большее количество Bradley.

Как пишет Business Insider, бронемашины американского производства, которые предлагают маневренность, универсальность и достаточную огневую мощь, доказали свою ценность для усилий Украины на поле боя - больше, чем основные боевые танки и другая тяжелая бронетехника.

Министерство обороны США объявило о пакете помощи, отметив, что он "предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая ракеты ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие".

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Пакет помощи включает боеприпасы, системы Javelin, ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, бронетранспортеры M113 и противоминные транспортные средства с защитой от засады (MRAP).

Но одним из самых заметных активов пакета является больше Bradley - грозная боевая машина, которая часто используется в боях.

Пентагон не предоставляет дополнительных подробностей о том, сколько единиц входит в этот пакет, ссылаясь на соображения оперативной безопасности, но США отправили в Украину более 300 Bradley с начала 2023 года, когда страны-партнеры НАТО коллективно настаивали на отправке Украине больше бронетехники накануне ее контрнаступления 2023 года.

С тех пор "Брэдли" является основной боевой машиной для Вооруженных сил Украины. Одной из причин является то, что Киев получил больше "Брэдли", чем основных боевых танков от западных стран. Например, США предоставили лишь 31 танк Abrams.

Но эффективность "Брэдли", которая заставила некоторых военных аналитиков описать их как почти легендарные по статусу, которые идеально подходят к условиям боевых действий во время войны в Украине и способу, которым их применяют.

Bradley на фронте

Bradley легкий и маневренный, он хорошо справляется с бездорожьем. Как ранее рассказывали Business Insider бывшие военнослужащие и эксперты США, хотя Bradley выше танков и менее бронированный, он гораздо компактнее, что придает ему мобильность и маневренность, полезные в таких условиях, как Украина. И даже с более легкой броней машины оказались достаточно защищенными, чтобы защитить экипажи внутри.

"Брэдли" также показал, что он может противостоять в бою российской бронетехнике и даже ценным московским танкам Т-90М. Он получил огромную оценку от украинцев, сражаясь с ним на поле боя. Экипажи 47-й механизированной бригады назвали ее "очень серьезной машиной", отметив, что тепловизор Bradley "очень качественный".

Один солдат сказал, что хотя дальность стрельбы может быть недостаточной, "плотность осколков сумасшедшая, плотность огневой мощи просто сумасшедшая". Действительно, хотя Bradley не имеет мощности основного боевого танка, 25-мм цепная пушка автомобиля имеет высокую скорострельность, которая может эффективно вывести из строя критические датчики на танке и обездвижить его.

"С "Брэдли" захват целей занимает секунды, просто секунды. Ночью эта машина абсолютно бесценна, просто бесценна. Вы захватываете цели гораздо быстрее. Видимость лучше, чем днем", - отметил один украинский военный.

Bradley на войне в Укриане - главные новости

В начале 2023 года стало известно, что США передадут Украине БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Вашингтон отправил Киеву первую партию этих боевых машин. Всего Украина получила 300 Bradley, из которых потеряла по меньшей мере 90.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти машины.

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