Когда началась война, Вооруженные силы Украины вели борьбу с превосходящими силами врага.

Российским оккупантам в начале полномасштабного вторжения удалось быстро подойти к Киев со стороны Беларуси из-за того, что Вооруженные Силы Украины работали в штатах мирного времени, а большинство военных находилось на востоке.

Об этом в интервью, которое транслировалось во время информационного телемарафона, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы должны понимать, что большая часть Вооруженных сил Украины находилась на Востоке и выполняла задачи в составе Объединенных сил, которые вели операцию в соответствии с Законом Украины. Все угрожающие направления прикрывались Вооруженными силами в штатах мирного времени. Соответственно, их численность стала после мобилизации такой, что наступление было остановлено и в дальнейшем на Киевском направлении, Черниговском, Сумском было отбито, и враг отошел. Все зависит от количества войск. Когда началась война, Вооруженные силы Украины вели борьбу с превосходящими силами врага", - сказал он.

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Наступление оккупантов на Киев - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. В первые же дни российские оккупанты пошли на Киев, заявляя, что возьмут город за три дня. Их план провалился, но более месяца часть Киевской области находилась в оккупации.

По данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

Кроме того, за время боевых действий в Киевской области осталось множество неразорвавшихся боеприпасов и мин. Этим вопросом занимаются столичные саперы, поэтому время от времени слышны взрывы. В частности, 6 октября вблизи столицы, в Вышгородском районе состоялись учения саперов. В связи с этим люди на территориях некоторых общинах области слышали звуки взрывов.

Украинские защитники окончательно выбили русских оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей в конце марта - начале апреля.

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