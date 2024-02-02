В декабре российская ракета нарушила воздушное пространство Польши.

Почти две трети (63%) граждан Польши считают, что их страна должна начать переговоры с Украиной и НАТО о сбитии российских ракет, которые летят в направлении Польши, в приграничных регионах Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, который был проведен по заказу издания Rzeczpospolita.

Так, на вопрос, должна ли Польша вести переговоры с НАТО и Киевом по обеспечению противовоздушной обороны пограничной территории Украины, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши, 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% – "скорее да". При этом противоположное мнение высказали 17,6% респондентов. В частности, 9,1% ответили на этот вопрос "определенно нет", а 8,5% – "скорее нет". При этом 13,1% не определились по этому поводу.

"Этот вопрос возник в дебатах между экспертами и бывшими офицерами Войска Польского, когда в конце декабря российская ракета пересекла границу, пролетела возле Грубешова и упала возле границы", - напоминает издание.

Отношения Украины с Польшей - последние новости

Польша обновляет помощь для Украины. С начала полномасштабной войны соседняя страна предоставила Киеву вооружение и техники на сумму почти 3 с половиной миллиарда долларов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о сотнях танков, самолетов, вертолетов, систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, БМП и БТРах.

Также УНИАН сообщал, что польские фермеры анонсировали новую блокаду границы с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: