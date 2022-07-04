На данном этапе позиция Китая скорее нейтральная.

До конца года опасаться, что позиция Китая относительно войны изменится в негативную для Украины сторону, не стоит.

Такое мнение в интервью "РБК Украина" выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Так, на вопрос о том, к​​​акова роль Китая в этой войне, Буданов ответил: "На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе".

Опасаться, что в дальнейшем позиция Китая изменится в более негативную для Украины сторону, пока не стоит.

"До конца года, думаю, что не стоит. Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", - сказал Буданов.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. Тогда Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

В июне координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби заявил, что Китай молчаливо поддерживает Российскую Федерацию. Пекин закупает нефть в России в больших объемах на фоне западных санкции против Москвы.

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