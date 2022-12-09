Кроме этого, артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач.

Наемник из ЧВК "Вагнера" попал в плен к нацгвардейцам на Донетчине.

Как отметили в пресс-службе Нацгвардии, "подразделение разведки НГУ, выполняя задание, взяло в плен вагнеровца" вблизи Авдеевки.

Кроме этого, на этой неделе артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях.

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"В результате интенсивных боевых действий подразделения Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника. В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны", – рассказали в НГУ.

Ситуация на Авдеевском направлении

Авдеевка на Донетчине – на передовой с 2015 года. Город был одним из первых мест, подвергшихся нападению РФ в конце февраля текущего года. В апреле россияне возобновили атаки по городу.

С конца февраля здесь в результате атак россиян погибли и были ранены около 50 человек.

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш объяснял, что российские оккупанты не могут пройти промышленную зону города и захватить его, поскольку последние 8 лет украинские военные достраивали там укрепления.

В начале декабря НГУ рассказывали, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии. Аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупанты продвигаются к Бахмуту, при этом идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк.

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