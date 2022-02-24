Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины.

Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба, такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

"Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Счет - мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Нацбанке отметили, что банковская система Украины работает в обычном режиме. Регулятор не ограничивает никаких безналичных операций, а снятие наличных средств ограничивается в объеме 100 тыс. грн в день без учета выплаты заработной платы и социальных выплат.

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