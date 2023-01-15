На Запорожском направлении российские оккупанты получили "определенное усиление". Они могут готовиться принять удар ВСУ, чтобы потом перейти в контрнаступление.
Такими мыслями поделился руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телеканала "Эспрессо". Он заявил: "Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отбивать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление".
Ерин охарактеризовал обстановку на Запорожье, как "стабильно тяжелую". На текущий момент рашисты не предпринимают никаких активных действий. Однако они ведут регулярные обстрелы, причем как позиций ВСУ, так и гражданских объектов.
Ситуация на фронте: основная информация
Как сообщили в Генштабе, ВСУ с момента полномасштабной российской агрессии ликвидировали 115 290 противников. Украинские воины также взорвали более 18 тысяч единиц разнообразной техники.
Самые горячие точки не фронте — это Соледар, Бахмут и Авдеевское направление. Первые два города превратились в настоящие крепости, которые оккупанты беспрерывно штурмуют сутки напролет. Однако титаны из ВСУ удерживают свои позиции.
В Соледаре у рашистов настолько большие потери, что они наступают по трупам сослуживцев. Ликвидированных врагов не забирают с поля боя.
Вчера, 14 января, под Бахмутом украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу "вагнеровцев", которая пыталась прорваться в город.
Возле Кременной на Луганщине ВСУ понемногу продвигаются. Рашисты пытаются контратаковать, чтобы оттеснить наших воинов, но терпят неудачу и отходят.