Вероятно, враг планирует принять удар украинских защитников, а затем перейти от обороны к атаке.

На Запорожском направлении российские оккупанты получили "определенное усиление". Они могут готовиться принять удар ВСУ, чтобы потом перейти в контрнаступление.

Такими мыслями поделился руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телеканала "Эспрессо". Он заявил: "Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отбивать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление".

Ерин охарактеризовал обстановку на Запорожье, как "стабильно тяжелую". На текущий момент рашисты не предпринимают никаких активных действий. Однако они ведут регулярные обстрелы, причем как позиций ВСУ, так и гражданских объектов.

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Ситуация на фронте: основная информация

Как сообщили в Генштабе, ВСУ с момента полномасштабной российской агрессии ликвидировали 115 290 противников. Украинские воины также взорвали более 18 тысяч единиц разнообразной техники.

Самые горячие точки не фронте — это Соледар, Бахмут и Авдеевское направление. Первые два города превратились в настоящие крепости, которые оккупанты беспрерывно штурмуют сутки напролет. Однако титаны из ВСУ удерживают свои позиции.

В Соледаре у рашистов настолько большие потери, что они наступают по трупам сослуживцев. Ликвидированных врагов не забирают с поля боя.

Вчера, 14 января, под Бахмутом украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу "вагнеровцев", которая пыталась прорваться в город.

Возле Кременной на Луганщине ВСУ понемногу продвигаются. Рашисты пытаются контратаковать, чтобы оттеснить наших воинов, но терпят неудачу и отходят.

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