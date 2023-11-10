Сегодня захватчики отмечают день полиции.

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области сегодня взорвали автомобиль российского силовика.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра национального сопротивления. "Во временно оккупированном Мариуполе взорвалась машина одного из представителей оккупационных правоохранительных органов. Местные партизаны заявляют, что это "подарок полицейским ко Дню полиции РФ", - говорится в сообщении.

Советник мэра захваченного города Петр Андрющенко отметил, что взрыв произошел по проспекту Металлургов. "Последний ли это сюрприз на сегодня - увидим", - отметил он.

Деятельность партизан: последние новости

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце украинское подполье взорвало российский поезд, который перевозил из оккупированного Крыма боеприпасы и топливо, а в обратном направлении - поврежденную технику РФ и награбленное имущество.

В Центре национального сопротивления отмечали, что в 2023 году партизаны Запорожской области осуществили 10 успешных диверсий на железной дороге.

Кроме того, российские захватчики заявляли о массовых отравлениях солдат армии РФ и нападениях на казармы. По их словам, было ликвидировано 26 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: