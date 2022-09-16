Гарри Табах не сомневается в победе Украины.

На Западе боятся, что Украина победит в развязанной Россией войне.

Такое мнение высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире канала FREEDOM.

По его словам, в частности, речь идет об Альянсах, таких как НАТО, ОБСЕ и ООН, ведь после победы Украины придется решать, что делать не только с самой РФ, но и с ними.

"Они боятся, что вы выигрываете. Почему вам не дают (оружие – УНИАН)? Почему вас все время держат только на плаву? Они боятся… Все эти старые системы: ООН, Совбез. НАТО, ОБСЕ, все они боятся… В конце концов, Россия падет, развалится, и тогда надо будет задавать вопрос: а что делать с Совбезом? Россию оставлять? А что делать с ее ядерным оружием? Надо ее лишать… Что делать с НАТО?... НАТО не функционирует, а Украина функционирует", – отметил Табах.

Он уверен, что после победы Украины будет создана новая коалиция стран:

"Как только у Украины будет сильная армия, как у Израиля, границы, все захотят быть с победителем, все захотят инвестировать в такую страну".

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: