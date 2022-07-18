Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

На Южнобугском направлении продолжаются горбыльные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

"На Южнобугском направлении продолжаются горбыльные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БпЛА", - говорится в сообщении.

Корабельное группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

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