Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

На Южнобугском направлении россияне продолжают вести разведку и обустраивают дополнительную оборону.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, осуществляет воздушную разведку БПЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны", - говорится в сообщении.

Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

Ранее в ISW заявили, что не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил.

Также там считают, что, если россияне будут иметь возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет. Одесса у россиян будет одной из первых целей – она нужна им не только для контроля над Югом Украины, но и контроля над Черным морем, плюс она имеет значение для Молдовы и для Приднестровья.

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