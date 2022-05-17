Уничтожены склад горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки, а также 29 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника.

На юге украинские военные и авиация за сутки нанесли более 100 поражений вражеских позиций.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций", - отметил он.

В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки.

"Успокоены" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника", - добавил Назаров.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

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