На юге украинские военные и авиация за сутки нанесли более 100 поражений вражеских позиций.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций", - отметил он.
В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки.
"Успокоены" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника", - добавил Назаров.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
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