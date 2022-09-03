О смерти воина сообщил его побратим.

В боях за Украину погиб ветеран АТО Прохнич Владимир. Он стал известным после того, как 4 августа прошлого года ворвался в здание Кабинета министров с гранатой.

О гибели воина сообщил его товарищ Александр Третьяков.

"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал Третьяков.

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Напомним, что 4 августа 2021 года бывший военнослужащий Владимир Прохнич пришел в помещение КМУ на вул. Грушевского и, выдернув из боевой гранаты предохранительное кольцо, сообщил о захвате здания. Он приказал двум работникам Кабмина находиться рядом, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.

По результатам переговоров с правоохранителями с участием другого военнослужащего мужчина привел гранату в безопасное состояние, отдал ее работникам полиции и сдался.

Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Его поместили под стражу. Впоследствии из-за многочисленных ранений и необходимости лечения его отпустили под домашний арест.

После вторжения РФ Прохнич пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Воин участвовал в боевых действиях в родном Ирпене, руководил противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже он был переброшен на другие направления.

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