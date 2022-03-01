В Чупаховке они украли автомобили, которые находились в гаражах.

В Ахтырском районе оккупанты расстреляли машину с людьми и уехали в неизвестном направлении.

Об этом сообщает председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Среди плохих новостей - расстрелянный сегодня автомобиль с гражданскими в Чупаховке. Враги на БТРе остановились, расстреляли людей, которые ехали на автомобиле ВАЗ 99, бросили свой БТР, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Также в Чупаховке оккупанты открывали гаражи и воровали автомобили", - сообщил он.

По словам главы ОГА, в госпитале всего хватает, а медики работают в полную силу. С утра и до обеда работают магазины и аптеки. Также в городе работает тероборона.

"Несмотря на обстрелы, бомбардировки и войска оккупанта Ахтырский район и сама Ахтырка ведут борьбу и не падают духом" - отметил Живицкий.

Напомним, что ранее на Ахтырку сбросили запрещенную Женевской конвенцией вакуумную бомбу.

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