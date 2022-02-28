Расстрел автобуса произошел возле города Волохов Яр.

Войска Российской Федерации, которые вторглись в Украину, расстреляли рейсовый автобус "Харьков-Изюм" в Харьковской области и не дают возможности забрать тела погибших пассажиров из Донецкой области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"26 февраля вблизи города Волохов Яр российские войска расстреляли рейсовый автобус (серый Фольксваген), который ехал по маршруту Харьков-Изюм", - отметил он.

По его данным, в автобусе было семеро жителей Донецкой области - 4 женщины и 3 мужчин.

"Сейчас мы считаем их погибшими / пропавшими без вести, поскольку с 26 февраля ни с кем из них нет связи. По информации, которую удалось получить от жителей Волохового Яра, в автобусе есть погибшие", - добавил Кириленко.

"Но забрать тела оттуда невозможно - место, где стоит автобус, контролируют российские военные", - подчеркнул он.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и доставки их домой.

Вас также могут заинтересовать новости: