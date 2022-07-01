Весь комплекс мер нацелен на повышение готовности украинских войск, отметил Наев.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел состояние укреплений и пообщался с бойцами, которые стоят на страже столицы Украины и Северного направления.

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

По словам Наева, в тех местах, куда еще весной ступала нога противника, сейчас находятся более усиленные рубежи обороны.

"Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой Вооруженными Силами, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Руководители военных группировок являются опытными боевыми генералами. Все командиры от сержанта и до генерала выполняют возложенные на них задачи с высоким уровнем ответственности", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ, в ходе непосредственной работы в войсках воинским частям, подразделениям и личному составу оказывается действенная помощь в решении всех необходимых вопросов по повышению устойчивости обороны.

"На государственной границе Украины подразделениями Государственной пограничной службы и подразделениями Вооруженных Сил Украины выполняются задачи по повышению устойчивости обороны, в частности обустраиваются инженерные заграждения и оборонительные рубежи. Весь комплекс мероприятий нацелен на повышение готовности наших войск. В свою очередь подразделения контрдиверсионной борьбы постоянно отрабатывают вопросы относительно своевременного обнаружения угроз с любого направления", – отметил Наев.

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