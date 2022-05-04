В рамках гуманитарной операции предусматривается вывоз людей также из Токмака и Васильевки.

На 4 мая запланирована эвакуация из Мариуполя.

Об этом сообщила в Телеграм вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если позволит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая, планируем эвакуацию в Запорожье из следующих точек: 1. Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") - 08:00", - отметила Верещук.

Также запланирована, по ее словам, эвакуация с Луначарского кольца (возле Бердянска) - 10:00, из Токмака - 15:00 и Васильевки - 16:00.

Напомним, что 3 мая более 150 мариупольцев из"Азовстали" прибыли в Запорожье.

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