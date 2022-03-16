Все, кто приедет в Запорожье, смогут получить необходимую помощь в центрах поддержки по адресам: ул. Рекордная, 41 (помещение цирка) и Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр).

За сегодня из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"За сегодня из Мариуполя в Запорожье выехало около 11 тысяч человек - около 2500 легковых авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто самостоятельно добрался до Бердянска и не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье.

"15 автобусов, полных людьми, из которых 3 автобуса с детьми", - рассказали в горсовете.

Напоминается, что все, кто приедет в Запорожье, смогут получить необходимую помощь в центрах поддержки по адресам: ул. Рекордная, 41 (здание цирка) и Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр).

Также круглосуточно работает контакт-центр: 0800 503 508.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты сбросили бомбы на драмтеатр в Мариуполе, там прятались сотни людей. Россия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры из-за провала в нападении на Киев. Оккупанты обстреливают жилые кварталы, расстреливают местных жителей, мародерят, насилуют женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: