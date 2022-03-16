За сегодня из Мариуполя в Запорожье выехали около 11 тысяч человек.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"За сегодня из Мариуполя в Запорожье выехало около 11 тысяч человек - около 2500 легковых авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тех, кто самостоятельно добрался до Бердянска и не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье.
"15 автобусов, полных людьми, из которых 3 автобуса с детьми", - рассказали в горсовете.
Напоминается, что все, кто приедет в Запорожье, смогут получить необходимую помощь в центрах поддержки по адресам: ул. Рекордная, 41 (здание цирка) и Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр).
Также круглосуточно работает контакт-центр: 0800 503 508.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты сбросили бомбы на драмтеатр в Мариуполе, там прятались сотни людей. Россия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры из-за провала в нападении на Киев. Оккупанты обстреливают жилые кварталы, расстреливают местных жителей, мародерят, насилуют женщин.
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