Оккупанты пытаются искоренить украинскую идентичность всеми способами.

На временно оккупированных территориях российские захватчики пытаются "перевоспитать" украинских детей через милитаризацию образования и распространение пропаганды в учебных заведениях.

Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, оккупанты пытаются искоренить украинскую идентичность всеми способами. Среди них есть "перевоспитание" детей с помощью военной пропаганды.

"Так, представители оккупационных властей в рамках проекта "патриотического воспитания граждан Российской Федерации" "посвящают" украинских школьников из ВОТ в "настоящие орлята России", - написал омбудсмен.

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По его словам, Офис омбудсмена узнал об этом по результатам мониторинга информационных каналов вражеской власти на ВОТ.

"Эта информация направлена в Офис генерального прокурора с целью фиксации фактов совершения представителями РФ военных преступлений против украинских детей", - добавил Лубинец.

Судьба детей на оккупированной территории

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики учат детей убивать. Представители российских войск проводят школьникам уроки, в частности, относительно положений для стрельбы.

Летом россияне вывезли старшеклассников из Луганщины на "военные сборы".

В школах на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют подготовку девушек быть санитарными инструкторами.

Учебный год на оккупированных Россией украинских территориях начался по превращению школ в заведения строгого режима. Детей поощряют участвовать в военно-патриотических мероприятиях, навязывают украинофобскую идеологию.

С тем детям оккупированного Крыма предлагают пожертвовать школьными обедами ради Путина.

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