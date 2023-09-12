Российские захватчики навязывают украинофобскую идеологию детям.

Учебный год на оккупированных Россией украинских территориях начался с превращения школ в заведения строгого режима.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Сразу после незаконных выборов оккупанты снова идут на преступление: продолжают пропаганду среди детей", - сообщил Федоров.

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В частности, в условиях оккупации "учебный год" в школах начался обращением подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина и промыванием мозгов о "величии России".

Также усилилась пропаганда со стороны парамиллитарных организаций. "Детей поощряют участвовать в военно-патриотических мероприятиях, навязывают украинофобскую идеологию", - подчеркнул Федоров.

"Школы превратились в заведения строгого режима: на входе проверяют вещи, родителей не пускают, могут в любое время проверить телефоны. Оккупанты уничтожают идентичность украинских детей и меняют их сознание", - сообщил он.

Россия похищает и издевается над украинскими детьми

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2023 года вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Такое решение означает, что они могут быть арестованы на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав.

Российские оккупанты на захваченных территориях все чаще шантажируют украинских родителей тем, что заберут у них детей, депортируют в Россию и отдадут на усыновление. Россияне требуют от людей выполнять их указания, в частности получать российские паспорта и голосовать на так называемых "выборах".

Украине удалось установить имена почти 20 тысяч детей, которых похитили россияне, но реальное количество депортированных детей может быть в 10 раз больше.

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