Жителей прибрежных населенных пунктов призвали не находиться на улице.

Российские оккупанты совершили провокацию на занятом ими берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Днепропетровской области Евгений Евтушенко, не уточнив, о каких провокациях идет речь.

При этом он призвал жителей прибрежных населенных пунктов не находиться на улице. "Друзья, на противоположном берегу водохранилища армия России совершила провокацию. По возможности, оставьте улицу, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей... Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", - написал Евтушенко.

Глава райадминистрации призвал местных жителей следить за дальнейшими сообщениями.

Каховское водохранилище простирается от г. Новая Каховка Херсонской области до южных пригородов м. Запорожье. По нему проходит административная граница Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей. Южный и западный берега водохранилища оккупированы российскими войсками, северный - контролируют Вооруженные силы Украины.

На берегу водохранилища расположены множество сел и поселков, а также оккупированные города Энергодара (в котором стоит Запорожская атомная электростанция), Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Васильевка, Каховка, а также подконтрольный правительству Никополь и расположенный неподалеку от берега марганец.

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

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