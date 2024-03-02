Об этом сообщил бригадный генерал.

За минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 336 российских оккупантов и 38 единиц техники врага.

Об этом сообщил бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки противник нанес 22 авиаудара, один ракетный удар, совершил 53 боевых столкновения, 1157 обстрелов и 130 ударов дронами-камикадзе.

Командующий подчеркнул, что наши защитники и защитницы сдерживают вражеские атаки и проводят активные действия на определенных направлениях.

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"Общие потери врага за минувшие сутки составляют: в живой силе - 336 человек (убитыми и ранеными); в вооружении и военной технике - 38 единиц (не считая БпЛА). В частности, это четыре танка, 12 ББМ, шесть артсистем, один ПТРК, четыре средства ПВО, 10 автомобилей и одна единица спецтехники. Нейтрализовано или сбито 258 БпЛА различных типов. Силы обороны Украины уничтожили также 3 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта россиян", - проинформировал Тарнавский.

Также он добавил, что за последние двое суток взято в плен всего 10 российских оккупантов.

Первый день весны оказался болезненным для врага

За прошедшие сутки, 1 марта, ВСУ ликвидировали еще 960 российских солдат на фронте. Таким образом, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня примерно составляют 415 640 человек.

Также ВСУ уничтожили за сутки 14 танков, 29 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, три РСЗО, пять средств ПВО, один самолет, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.

За прошедшие сутки, 1 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 82 боевых столкновения.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 14 атак, на Бахмутском направлении бои велись в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области. Враг совершил 8 атак, но успеха не имел. На Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 24 штурма в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении боестолкновения были в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области. ВСУ отбили 29 попыток россиян прорвать оборону наших войск.

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