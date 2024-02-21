Десантники 71-й отдельной егерской бригады уничтожают российские танки с помощью FPV-дронов.

За 50 дней на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 212 танков российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, десантники 71-й отдельной егерской бригады уничтожают российские танки с помощью FPV-дронов, превращая их в металлолом.

"Только с начала этого года (с 1.01.24 по 20.02.24) в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупант потерял 212 танков", - отметил командующий.

Он также опубликовал видео типичного эпизода с уничтожением вражеских танков бойцами 71-й бригады.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, более 320 вертолетов и 7560 БПЛА российской оккупационной армии. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, насколько значительны эти потери для страны-агрессора.

"Самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобаевке накрывались одновременно? В России много авиации. Примерно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но, если даже из 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы ежедневно видите уничтожение их авиатехники", - отметил он.

Он также отметил, что россияне также ежегодно поставляют новые самолеты, хотя их и не много. В частности, в прошлом году в России создали 4 самолета СУ-30СМ и несколько СУ-34.

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