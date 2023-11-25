Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Российские захватчики вели наступательные и штурмовые действия на нескольких направлениях, ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки, 24 ноября, произошло 74 боевых столкновения.

В частности, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на Лиманском направлении россияне вели штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, где наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Тем временем на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, там наши военные отбили 15 атак.

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, привлекая к этому авиацию. Впрочем, наши защитники держат оборону, наносят врагу значительные потери. "Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак", - отметили в Генштабе.

Авиацию российские захватчики привлекали к штурмовым действиям и на Марьинском направлении. Там Силами обороны отбито 10 атак. В то же время на Шахтерском направлении за прошедшие сутки противник наступательных и штурмовых действий не проводил.

А на Запорожском направлении оккупанты 7 раз пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного и Новопокровки Запорожской области, однако все попытки были безуспешными.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, и истощая врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские военные продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам российских оккупантов.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Тем временем, бойцы ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр врага.

Также в Генштабе сообщили, что в течение прошедших суток, украинские защитники ликвидировали еще 860 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери россиян с начала их полномасштабного вторжения в Украину выросли до 323760 человек.

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