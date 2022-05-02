Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. За полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили", - отметил мэр.
Мэр города уточнил, что жертв и пострадавших нет.
В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео обстрелов Николаевщины.
"Несколько часов назад испортили мне всю рыбалку", - написал он.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами из "Ураганов".