В результате обстрела города загорелись три металлических бытовых вагончика, жертв и пострадавших нет.

Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. За полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили", - отметил мэр.

Мэр города уточнил, что жертв и пострадавших нет.

В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео обстрелов Николаевщины.

"Несколько часов назад испортили мне всю рыбалку", - написал он.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами из "Ураганов".

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