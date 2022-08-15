В северных районах рассматривают возможность очного обучения, в городе Николаеве и южных районах – дистанционного, для оккупированных территорий предусматривается семейное обучение или экстернат.

В Николаевской области планируют различные формы обучения, учитывая специфические условия каждого района.

Об этом сообщила директор департамента образования Николаевской областной военной администрации Алла Велиховская в эфире информационного телемарафона.

"Наша область имеет свои специфические условия, поэтому мы очень взвешенно работаем над тем, как начать учебный год. С начала российского вторжения Николаевщину не обстреливали всего лишь 20 дней и чаще всего попадают в учебные заведения... к сожалению, мы имеем заведения, которые находятся на временно оккупированной территории, и есть заведения, которые находятся в зоне боевых действий и находятся под постоянными обстрелами", - сказала Велиховская.

Она добавила, что в зависимости от всех составляющих, работа по подготовке к учебному году в Николаевской области ведется по разным направлениям.

"У нас есть северные районы, в которых учебный процесс может проходить в очной форме, и мы сегодня над этим очень серьезно работаем. В южных наших районах придется организовывать дистанционную форму обучения", - пояснила Велиховская.

Директор департамента образования Николаевской ОВА отметила, что в целом по Николаевской области планируются различные формы обучения.

"Только 15 школ на сегодня соглашаются выходить на очное обучение. В 155 заведениях будет смешанная форма обучения, остальные будут работать дистанционно. Будут очно работать два интерната в северных районах для тех детей, которые в свое время находились в таких заведениях из-за сложных жизненных условий их родителей. Сейчас проверено 79% школ на наличие укрытия, но в то же время только 18% учреждений имеют укрытие и соответствующий сертификат", - сказала Велиховская.

Она отметила по обучению детей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях области.

"Мы не забываем ни об учителях, всем им выплачивается заработная плата все это время, ни о учеников, особенно первоклассников. Мы очень заинтересованы тем, чтобы они все пошли в наши украинские школы, поэтому там предусмотрены семейные формы обучения или экстернат. Как только территории будут освобождены, для этих детей будет очень быстро организован учебный процесс, чтобы они могли быстро наверстать все программы", - акцентировала Велиховская.

Она отметила, что, по результатам опроса, в городе Николаеве некоторые родители выразили желание о очное обучение для детей, но это невозможно из-за постоянных обстрелов города.

"Понятно, что этого не может быть, потому что в городе постоянные прилеты из-за вражеских обстрелов. Из-за этого обучение в городе Николаеве будет происходить только дистанционно. В районах области, которые находятся в зоне боевых действий или рядом с ними, так же обучение будет только дистанционное", - подчеркнула Велиховская.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявила, что, вероятнее всего, ни одна школа не откроется для офлайн-обучения на территориях, которые больше всего страдают от обстрелов.

К началу образовательного процесса в очной форме обучения, по показателям безопасности, готовы около 40% учебных заведений Украины.

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