Переселенцам из других регионов помогают на стадионе Арена-Львов

Глава ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что во Львовскую область прибыло почти 40 тысяч переселенцев из более опасных регионов страны. Во Львове для них работает центр помощи внутриперемещенным лицам. Козицкий назвал число переселенцев, которых область ещё может принять.

"Это официальные данные, однако кроме того, мы должны понимать, что есть еще тысячи человек, которые нашли жилье через родных и знакомых. Сегодня область готова принять еще 20 тысяч человек. Но ежедневно эта цифра увеличивается. Мы говорим не об ориентировочных цифрах, а об помещениях, способные обеспечить кроватью, питанием, местом для личной гигиены", — отметил глава Львовщины.

Среди беженцев также много детей. В области нашли убежище 330 детей из детских домов, еще десятки скоро прибудут.

Козицкий сказал, что сейчас, к сожалению, есть проблемы с эвакуацией из восточных областей. Там проводятся сильные обстрелы врагом.

Центр помощи переселенцам находится на стадионе Арена-Львов. Здесь переселенцам помогают найти жилье или переждать, если они планируют ехать дальше заграницу. Для любой необходимой помощи звоните по номеру 0962328193, для поселения беженцев из восточных областей - 0971821860 и 0973474459.

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