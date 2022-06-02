Во Львовской области руководитель одного из благотворительных фондов незаконно переправлял мужчин призывного возраста за границу за 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
"На Львовщине разоблачили руководителя благотворительного фонда, который незаконно переправлял призывников за границу", - говорится в сообщении.
Как отметили пограничники, сведения об уклонениях незаконно вносили в электронную систему "Шлях", а те "по легенде" должны были перевозить гуманитарную помощь.
"За такую "услугу" клиенты отдавали 20 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Противоправная схема была разоблачена пограничниками совместно с СБУ.
Ранее сообщалось, что за незаконную переправку за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать.