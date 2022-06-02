Уклонисты якобы должны были через границу перевозить гуманитарную помощь.

Во Львовской области руководитель одного из благотворительных фондов незаконно переправлял мужчин призывного возраста за границу за 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"На Львовщине разоблачили руководителя благотворительного фонда, который незаконно переправлял призывников за границу", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, сведения об уклонениях незаконно вносили в электронную систему "Шлях", а те "по легенде" должны были перевозить гуманитарную помощь.

"За такую "услугу" клиенты отдавали 20 000 гривен", - отмечается в сообщении.

Противоправная схема была разоблачена пограничниками совместно с СБУ.

Ранее сообщалось, что за незаконную переправку за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать.

Вас также могут заинтересовать новости: