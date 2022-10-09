Чтобы выехать, приходится часами ждать в очереди.

Россияне пытаются массово выехать из Крыма. На мосту, который недавно обвалился в результате взрыва, образовались километровые пробки. Люди часами ждут возможности выехать.

Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на очевидцев.

Сегодня, 9 октября, перед Крымским мостом образовалась очередь из нескольких сотен машин. Она растянулась на пять километров. Водители с пассажирами часами стоят в пробке и ждут возможности покинуть территорию полуострова.

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С места сообщается, что просто выехать никому не позволяют. Каждый автомобиль отправляют в пункт осмотра. А еще на Крымском мосту установили ограничение на максимальную скорость.

Последствия взрыва на Крымском мосту: основная информация

Информация о сильном пожаре на мосту поступила утром 8 октября. Сначала росСМИ заявили о повреждении только ж/д части, но на фото и видео, которые появились в Сети, показали обвал двух пролетов автомобильной дороги.

В России причиной разрушений назвали взрыв грузовика. По данным источника УНИАН в правоохранительных органах и портала The Washington Post, операцию организовали украинские спецслужбы.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, Путин переложит вину за происшествие на Минобороны РФ. После взрыва активизировалась критика российского президента, поэтому ему нужно найти "крайних".

В британской разведке считают, что теперь рашисты будут испытывать еще больше трудностей с транспортировкой резервов и ресурсов для своей группировки на временно оккупированных территориях юга Украины.

Грузовой транспорт не может проезжать через Крымский мост, о чем сообщил глава оккупационной власти на полуострове Сергей Аксенов. А в Керченском проливе после взрыва образовалась пробка из кораблей.

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