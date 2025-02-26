Известно об одной пострадавшей.

Российские захватнические войска массированно атакуют Украину дронами-камикадзе, сообщается о громких взрывах в столице.

В 23:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в центре города работает противовоздушная оборона. Тем временем в сети пишут о "прилете" по дому в области, в результате атаки на месте возник серьезный пожар.

Сейчас тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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Обновлено в 00:20: В Харькове три "прилета", сообщает мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, речь идет о Шевченковском и Киевском районах.

Обновлено в 00:06: По данным Воздушных сил ВСУ, "шахеды" фиксируют на севере Киевской области, а также на Черниговщине, Полтавщине, Николаевщине, Херсонщине и Кировоградщине.

Обновлено в 00:05: В Бучанском районе в результате атаки горит двухэтажный частный дом. Как сообщают в Киевской областной военной администрации, на месте происшествия работают все оперативные службы.

В этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, ее госпитализировали с диагнозом рана головы:

"Атака вражеских БПЛА продолжается. Прошу оставаться в укрытиях пока опасность не минует".

Обновлено в 00:03: В Харькове прогремел взрыв, сообщает Суспільне.

Атаки дронов на Украину

Напомним, в ночь на 23 февраля Российская Федерация осуществила одну из крупнейших дроновых атак по Украине, запустив 267 ударных беспилотников.

А прошлой ночью оккупанты атаковали 213 беспилотниками, а затем запустили с бомбардировщиков Ту-95мс семь крылатых ракет Х-101.

В Воздушных силах сообщали о сбитии шести крылатых ракет и 133-х дронов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. В результате атаки пострадали Киевская и Житомирская области.

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