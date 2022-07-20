На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается.

Войска РФ продолжают обстреливать приграничные области Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба. На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается.

"Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалеевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементьевка, Коробочкино и Прудянка.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Путин, вероятно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.

Харьков-первая столица Украины:

Первая столица-неофициальный титул города Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен формально столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже - Украинской Социалистической Советской Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве.

Киев получил статус столицы Украины только в 1934 году.

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