На некоторых направлениях подразделения армии РФ укомплектованы менее чем на 20 процентов.

На Харьковском направлении враг бросает все усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе Украины. Там стоят подразделения РФ, которые сформировали во время мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Сумской области. Также вражеские войска усиленно контролируют участок украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях.

На Донецком направлении российские военнослужащие пытаются закрепиться на занятых позициях. В Генштабе сообщили, что оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. На некоторых направлениях подразделения укомплектованы менее чем на 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь подразделения РФ объединяются с российскими частными военными компаниями для дальнейших действий.

Русские отступили в направлении Боровского района. Также войска РФ понесли потери на Авдеевском направлении, в районе населенных пунктов Пески и Новокалинове. На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, враг планировал наступать. Успеха не имел.

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