ВСУ наступают на противника, который имеет преимущество в артиллерии и авиации, не говоря уже о заминированных территориях.

Полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко заявил, что все линия фронта сейчас находится в фазе активных действий, а ситуация на одном направлении тесно связана с другим.

"Российские оккупационные войска проводят стратегическую оборонительную операцию с элементами наступления. Украина же продолжает проводить анонсированную наступательную операцию с элементами обороны. Силы обороны продолжают атаковать в стратегически важных направлениях, хотя это довольно сложно. Ведь Силы обороны наступают на противника, который имеет преимущество в артиллерии и авиации, не говоря уже о заминированных территориях. Россияне упорно пытаются удержать собственные позиции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Поскольку, в случае успеха наступления Сил обороны для украинской армии открываются замечательные возможности для освобождения остальных оккупированных территорий и ударов по военным объектам РФ в Крыму", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация на Запорожском направлении очень сложная, а интенсивность боевых действий очень высокая. В то же время из-за успехов ВСУ на юге захватчики активизировались на востоке страны.

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"Как только ВСУ освободят Мелитополь, Бердянск и выйдут к берегам Азовского моря, вся логистика оккупантов через оккупированный Крым будет остановлена. Поэтому для россиян Запорожское направление очень важно и они это прекрасно понимают. Учитывая эти обстоятельства, а именно активные действия ВСУ на юге, россияне активизировались на востоке. В частности, на Купянском направлении", - пояснил Костенко.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в эти сутки российские оккупанты пытались вести наступление на 4-х направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В ОП рассказали, что мешает быстрому завершению войны. Надо устранить проблему обхода санкций Россией, передать Украине оптимальные объемы вооружения и систем ПРО, и отказаться от любых контактов между Западом и властями РФ.

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