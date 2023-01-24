Начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов пытается установить единоличное командование оккупационной кампанией против Украины.

Российская Федерация устраняет с должности способного генерала из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины.

"Генерал-полковника Михаила Теплинского, предположительно, уволили как одного из ключевых оперативных командующих России в Украине. Теплинский был главным офицером на суше, ответственным за относительно успешном выводе сил с западного берега реки Днепр в ноябре 2022 года (в Херсонской области - УНИАН), и он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир", - говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В то же время, как отмечает разведка, до сих пор остается неясным, сохраняет ли Теплинский дополнительные полномочия командующего Воздушно-десантных войск РФ.

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"Существует реальная возможность, что обсуждение задач, порученных воздушно-десантным войскам, способствовали его освобождению: воздушно-десантные войска часто использовались на суше для выполнения задач, которые традиционно отводятся механизированной пехоте", - говорится в сообщении.

При этом, сказано, что "увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерии Герасимов пытается ввести единоличное руководство военной кампанией".

Смена руководства войск РФ - что известно

11 января стало известно, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине. Вместо него назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин может пытаться ослабить влияние силовиков.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что кадровые изменения у оккупантов свидетельствуют о необходимости совмещения системы управления и системы руководства войсками.

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