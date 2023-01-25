Происходят десятки вражеских атак ежедневно.

В Донецкой области враг постоянно пытается сломать нашу оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения, которые продолжают сдерживать атаки оккупанта в Донецкой области.

"Именно там, где Россия постоянно пытается сломать нашу оборону. Десятки вражеских атак ежедневно. И как минимум сотни примеров героизма наших воинов ежедневно", - подчеркнул президент Украины.

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Он поблагодарил бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты и 55-й отдельной артиллерийской бригады за стойкость, смелость, которые "вдохновляют мир на большую и большую помощь Украине".

Ситуация на Донбассе: подробности

В Минобороны сегодня заявили, что оккупанты усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что продолжаются тяжелые бои и противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. По словам Маляр, интенсивность боев растет.

Сегодня стало известно, что ВСУ оставили Соледар. Зато украинские военные закрепились на ранее подготовленных рубежах.

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