Также оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку Верхнекаменского.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 19 июля нанесли удар по центру Краматорска. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате сегодняшнего вражеского обстрела многоквартирного дома в Краматорске пострадали 10 человек.

Также из-за обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар.

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