На Донбассе ранили бойца из Беларуси с позывным «Волат», который воюет в составе одной из частей Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает сайт «Милитарный», ссылаясь на Telegram-канал Partyzan.
На фронте российско-украинской войны боец - с 2016 года.
Он получил осколочное ранение головы и в область сердца еще 25 июня. Обломок из головы уже извлекли, а для того, чтобы достать обломок возле сердца, нужна операция.
«Сейчас «Волат» находится в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.
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