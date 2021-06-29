Боец с позывным "Волат" получил осколочное ранение головы и в область сердца.

На Донбассе ранили бойца из Беларуси с позывным «Волат», который воюет в составе одной из частей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает сайт «Милитарный», ссылаясь на Telegram-канал Partyzan.

На фронте российско-украинской войны боец - с 2016 года.

Он получил осколочное ранение головы и в область сердца еще 25 июня. Обломок из головы уже извлекли, а для того, чтобы достать обломок возле сердца, нужна операция.

«Сейчас «Волат» находится в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко