Военный медик, погибший на Донбассе, является гражданином Эстонии

Погибший пытался спасти раненого украинского военного, но попал под обстрел со стороны террористов.

Военный медик, погибший в районе проведения ООС на Донбассе, является гражданином Эстонии.

Эту информацию подтвердил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По его словам, погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

Читайте такжеПророссийские боевики на Донбассе заявили, что нашли тело убитого во время эвакуации военного медика (видео)

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - сказал Рейнсалу, добавив, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

По словам Рейнсалу, статус и роль погибшего в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Читайте такжеСтало известно имя разведчика, погибшего 13 июля на Донбассе

В то же время Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб в ходе военных действий.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июля пророссийские террористы обстреляли на Донбассе эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, несмотря на предоставленные перед этим гарантии соблюдения "режима тишины" на время спасательной операции. В результате обстрела погиб военный медик, который пытался спасти раненого воина ВСУ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram